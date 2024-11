Iltempo.it - L'Europa promuove la manovra del governo Meloni: spesa netta ok

La Commissione Europea "" laeconomica presentata dalitaliano, che è «in linea» con le raccomandazioni. Lo comunica l'esecutivo Ue. Nel complesso, per palazzo Berlaymont, otto Stati membri della zona euro (su 17) sono considerati «in linea» con le raccomandazioni fiscali specifiche per Paese. Per gli altri Stati membri saranno necessari «vigilanza» e «azioni adeguate» per garantire che i loro bilanci siano in linea con le raccomandazioni fiscali specifiche per Paese e con il nuovo quadro fiscale dell'Ue. Per la Commissione, Grecia, Cipro, Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Italia, Croazia e Francia sono «in linea con le raccomandazioni fiscali specifiche per Paese», poiché si prevede che la loro«rientrerà nei massimali». Per contro, Estonia, Germania, Finlandia e Irlanda per la Commissione «non sono pienamente in linea» con le raccomandazioni fiscali specifiche per Paese, in quanto si prevede che la loroannuale (Finlandia, Irlanda) e/o cumulativa (Estonia, Germania, Irlanda) sarà superiore ai rispettivi tetti.