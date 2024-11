Ilfattoquotidiano.it - “Kanye West mi strangolava e mi infilava le dita in gola come fosse un atto di sesso orale. Mi urlava ‘questa è arte, sono come Picasso'”: la denuncia di una modella

Nuova tegiudiziaria per, in questi mesti al centro delle cronache per azioni legali e accuse di abusi nel luogo di lavoro.riporta Page Six, Jenn An, una ex concorrente del programma “America’s Next Top Model”, ha fcausa al rapper accusandolo di averla aggree tentata di stranre sul set del video del brano di La Roux dal titolo “In for the Kill”. La clip è stata girata nel 2010 in una suite del Chelsea Hotel a New York. Lasarebbe stata scelta dauna comparse. Lachiede di essere risarcita per “danni emotivi e fisici subito e lesa reputazione”.Jenn An si sarebbe lamentata da subito con la produzione perché doveva indossare solo biancheria intima, ma il rapper in persona non avrebbe voluto saperne e, dopo aver ordinato alle altre comparse di uscire, avrebbe cominciato a filmare l’aggressione.