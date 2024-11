Il Giudice Sportivo ha multato l’Inter per 3 000 euro | i motivi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra i provvedimenti disciplinari presi daldopo la giornata di Serie A figura anche una multa per. Ecco il perché.Multa Inter. Il, Gerardo Mastrandrea, ha preso provvedimenti disciplinari dopo la 13ª giornata di Serie A, squalificando cinque giocatori: Alberto Dossena (anchedi 5.000e ammonito), Tommaso Pobega, Jaka Bijol, Armando Izzo e Nicolò Pisilli. Due giornate di stop sono state inflitte a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, per aver rivolto insulti reiterati al Quarto Ufficiale durante il match e proseguito con tale atteggiamento mentre lasciava il campo. Per Gasperini anche una multa di 10.000e un’ammonizione.Sanzionataper i fumogeniTra le sanzioni pecuniarie,è stata multata di 3.000per il lancio di fumogeni nel recinto di gioco da parte dei suoi tifosi durante la partita contro il Verona al Bentegodi.