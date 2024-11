Lanazione.it - Giochi invernali, la Fiamma Olimpica farà sosta anche a Firenze, Siena e Livorno

, 26 novembre 2024 - Attraverso il viaggio della(e di quella paralimpica), il coinvolgimento di tutta l’Italia nella grande festa deidi Milano-Cortina 2026 diventa concreto e non solo simbolico. Un coinvolgimento che riguarda, dunque,la Toscana, visto che lapartirà da Roma il 6 dicembre 2025,l’11 dicembre 2025, per poi concludersi a Milano il 6 febbraio 2026. In più, tra le città in cuiquesto viaggio affascinante dei tedofori ci sono(10 dicembre 2025) e(12 dicembre 2025). A un anno esatto dall’accensione della fiaccola ad Olimpia, il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha svelato i percorsi dellae di quella Paralimpica. Per quanto riguarda la63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia con 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola.