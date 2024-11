Gentiloni | in Italia migliore lotta a evasione dopo raccomandazioni Ue

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – Nelle raccomadazioni specifiche per Paese dell’Ue all’“da una decina d’anni si parla di migliorare i sistemi diall’fiscale tramite digitalizzazione eccetera. Sembra un riferimento vago e protocollare, in realtà è una questione molto seria che ha portato, anche con diverse tensioni e contrasti nell’attuarla, a un miglioramento della situazione nel nostro paese”. Lo ha rivendicato il commissario europeo uscente all’Economia, Paolonella conferenza stampa di presentazione del pacchetto autunnale del semestre europeo. “L’estensione a sette anni” del piano di aggiustamento pluriennale dei conti, in base alle nuove regole del Patto di stabilità e di crescita “è una estensione legata a un piano di riforme investimenti, che è in parte lo sviluppo del Pnrr.