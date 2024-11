Ilrestodelcarlino.it - D’Angelo: "Il cambio di rotta grazie a Bilò"

Conquistare un risultato positivo a Teramo non è mai cosa banale, tanto più nel contesto di una stagione nella quale gli abruzzesi avevano colto sinora al "Bonolis" 4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare. Onore al merito quindi alla Recanatese la quale, se vai a vedere, ha avuto forse la migliore occasione del match con Canonici che, a due passi dalla porta, non è riuscito a concretizzare un "cioccolatino" più unico che raro. Ad offrirglielo, davvero su un piatto d’argento, Massimo, trequartista giallorosso, con il quale analizziamo un risultato, probabilmente alla fine, equo: "Loro forse hanno prodotto qualcosa in più dal punto di vista della mole di gioco e nella ripresa hanno creato due o tre situazioni pericolose, in particolare sul colpo di testa di Galesio su azione di corner.