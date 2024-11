Ilfoglio.it - Champions League. Il Milan a Bratislava nel nome di Marco van Basten

Quando si citano, con l’immancabile occhio lucido, le ultime tappe della carriera divan, i riferimenti sono quasi sempre gli stessi, in un ricorrente di rito di espiazione: i quattro gol al Napoli prima e al Goteborg poi, il Pallone d’Oro 1992 ritirato e sollevato in uno shooting dal sapore triste con tanto di cravatta in tinta nell’immediata vigilia dell’operazione chirurgica alla caviglia, il beffardo ritorno al gol in un pomeriggio di Ancona dopo uno stop già più lungo del previsto, l’apparizione da controfigura nella notte di Monaco di Baviera, finale divinta dal Marsiglia con il gol di Basile Boli. Una delle ultime recite dell’olandese rimane sotto traccia, è una performance minore ma non per questo meno degna di nota e di ricordo. Ritorna alla luce oggi che il, per la prima volta, si ritrova a giocare aina 32 anni di distanza dall’ultima volta: era il 21 ottobre del 1992, andata degli ottavi di finale, partita dal pronostico teoricamente chiusissimo.