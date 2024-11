Donnapop.it - Ballando con le stelle, ecco chi ballerà con Federica Pellegrini al posto di Madonia: ballerino amatissimo

Leggi su Donnapop.it

La storia dicon lecontinua a riservare sorprese: dopo l’improvviso allontanamento di Angelo, il programma di Milly Carlucci si prepara ad accogliere un nuovoal fianco di. La decisione di far uscire di scenaha suscitato molte domande, soprattutto dopo l’escalation di tensioni che hanno coinvolto ile Selvaggia Lucarelli. Ma chi prenderà il suonella competizione? Il nuovo maestro, molto amato dal pubblico, è pronto a entrare in pista per affiancare la campionessa olimpica.Angelofuori dai motiviIl caso che ha coinvolto Angeloha sconvolto gli equilibri dicon le. Il, che aveva accompagnatonel suo percorso, è stato escluso dalla trasmissione dopo una serie di scontri.