Torta irlandese di Natale | la golosissima IRISH CHRISTMAS CAKE

Ladiè un dessert davvero molto particolare.Si inforna nello stampo del budino, in modo da ottenere un dolce alto e stretto, ben compatto e ricchissimo.Tradizionalmente si prepara con 15 giorni d’anticipo rispetto alla fatidica data e viene glassato la Vigilia in modo che l’indomani sia perfettamente assorbita e risulti ancora più golosa.La cottura è lenta, anzi lentissima. Viene infornata a basse temperature per addirittura 5 ore. Ma noi possiamo accelerare i tempi, grazie alla tecnologia e ottenere un risultato davvero appagante senza lunghe attese.Per realizzarla occorrono ingredienti di facile reperibilità come, tra gli altri, la farina di mandorle, lo zucchero grezzo, zenzero, arancia candita, uvetta, cannella e noce moscata. Ovviamente non può mancare poi il cacao, che aggiunge un retrogusto irresistibile ad ogni boccone.