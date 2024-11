Ilveggente.it - Slovan Bratislava-Milan, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quinta giornata die si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili.La seconda vittoria delinè arrivata nella partita sulla carta più proibitiva della fase a girone unico, contro il Real Madrid campione d’Europa nel tempio del “Bernabeu”. Un successo di portata storica quello ottenuto ai danni della squadra dell’ex Ancelotti (1-3), imbrigliata tatticamente da Paulo Fonseca: nella capitale spagnola i rossoneri hanno vinto con merito, approfittando del momento non proprio entusiasmante dei Blancos.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itPer Theo Hernandez e compagni la vittoria di Madrid è stata un toccasana non soltanto per l’autostima: ne ha beneficiato anche la classifica, non bellissima dopo le due sconfitte iniziali con Liverpool e Bayer Leverkusen.