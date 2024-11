Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 26 novembre 2024: Cancro nel caos, novità per Capricorno

Cosa prevede l'diFox per il 26? Sarà un martedì pieno di vicende, ma grazie alle indicazioni del rinomato astrologo sarà possibile ‘salvare il salvabile'. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 26, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.26Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La Luna in opposizione ti mette in guardia dalle situazioni di conflitto. In amore, è necessaria una doppia prudenza. Toro - Lascia il passato alle spalle. È un periodo in cui devi rivedere le collaborazioni: fai attenzione a soci e colleghi. Gemelli - L'inizio della giornata è promettente, anche per quanto riguarda gli incontri: non tirarti indietro.Previsioni astrologiche diFox del 26, Leone, Vergine- La situazione è un po' caotica.