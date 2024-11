Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti nell’oroscopo del 25 novembre, dove le stelle si sono svegliate con il piede giusto (o almeno così dicono). Oggi siamo qui per guidarti con un pizzico di ironia e tanto buonumore, perché, diciamocelo, il miglior modo per affrontare la vita è con un sorriso. Scopri cosa ti riserva questa giornata, che tu sia un Leone pronto a dominare il mondo o un Pesci a caccia di sogni a occhi aperti. Spoiler: ci sarà da ridere. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti pronto a scalare montagne, o almeno la pila di piatti nel lavello. Le stelle ti spronano a non buttarti in discussioni inutili, come spiegare per la decima volta che “l’hai detto per scherzo”. Usa la tua energia per qualcosa di costruttivo, tipo comprare quel cioccolato che ti fa felice. Consiglio: ricordati di respirare, anche quando il mondo sembra un po’ storto.