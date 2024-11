Gaeta.it - La Polizia di Stato celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre segna un momento importante per la sensibilizzazioneladi genere. In questa, ladiha partecipato attivamente a eventi dedicati, in collaborazione con il Prefetto di Salerno, al fine di promuovere una cultura di rispetto e consapevolezza tra i più giovani, affrontando un tema di cruciale rilevanza sociale e culturale.Iniziative promosse dalladia SalernoPer il 25 novembre, ladiha organizzato spazi espositivi e informazioni in Piazza Amendola, vicino al Palazzo di Governo. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e membrisocietà civile. L’obiettivo èquello di stimolare una riflessione profonda sulladi genere e sull’importanzaprevenzione, coinvolgendo i cittadini in un dibattito attivo.