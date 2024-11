Ilrestodelcarlino.it - La nave che vola sopra il mare: la foto mozzafiato al largo di Pesaro

Scientificamente è un effetto ottico dovuto ad un incrocio di correnti fredde e calde e viene definito ‘Fata Morgana’ oppure ‘L’olandesente’: una rifrazione dove le barche sembranore. Un fenomeno ottico raro,ttutto a queste latitudini "perché accade ed è stato segnalato lungo la stretto di Messina oppure in Alaska e in qualche altro posto al mondo, ma a me è già due volte che capita. La prima volta due anni fa, la seconda volta la settimana scorsa mentre passeggiavo con un’amica a in piazzale della Libertà, alla palla di Pomodoro". A raccontarlo, con tanto digrafie allegate, la pesarese Roberta Maccaroni, una signora che è stata ‘contagiata’ dagli effetti del, dal marito che era una comandante di navi da trasporto "e che ha solcato tutti i mari del mondo, prima con un armatore di Montecarlo e quindi, negli ultimi due anni, prima che morisse, con la Montanari di Fano.