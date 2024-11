Romadailynews.it - La Fanfara della Polizia di Stato e Polizia Sportswear a Cinecittà 2 per dire no alla violenza sulle donne

Ladiha aperto, a Roma, nel centro commerciale2, la serie di iniziative organizzate per la Giornata internazionale contro la. Un evento molto speciale che si è arricchito con l’allestimento, all’interno del centro commerciale fino al 6 gennaio, dello stand del brand ufficiale, per presentare in anteprima la collezione Special Edition Natalizia: due felpe e due magliette che interpretano i principi e la tradizionePS, coniugandoli con uno stile moderno e accattivante, in cui spicca la pantera stilizzata, simbolo di forza ed energia.Perché è con sempre maggiore determinazione, soprattuttoluce dei quotidiani, tragici fatti di cronaca in cui lesono vittima di, che ladirilancia “Questo non è amore”, l’iniziativa nazionale che punta a supportare le vittime e a promuovere la cultura del rispetto.