Lopinionista.it - “In ultimo”, il film documentario di Mario Balsamo [TRAILER]

Leggi su Lopinionista.it

Sono uscite le clip ufficiali del“In” di, che verrà presentato in anteprima mondiale alla 42° edizione del TorinoFestival in concorso nella sezione Internazionale Documentari. La proiezione ufficiale si terrà lunedì 25 novembre alle ore 21:15 al Cinema Romano 1.Ilsegna il ritorno in concorso del documentaristaper la terza volta nella kermesse torinese (unico regista a raggiungere questo risultato), dopo i successi di “Noi non siamo come James Bond”, presentato nel 2012 al TorinoFestival dove ha vinto il Premio della Giuria presieduta da Paolo Sorrentino, e “Mia madre fa l’attrice”, sempre in concorso al TorinoFestival nel 2015, premiato come miglioral BellariaFestival 2016, e che ha guadagnato, oltre alla nomination come miglior, il Nastro d’Argento (2016) a Silvana Stefanini, in quanto migliore attrice di docu