Il Napoli ha meritato dominio sul campo e nelle statistiche

IlhasulNe scrive il Corriere della Sera con Luca Valdiserri:Una sportellata di Lukaku ridà alil primato solitario, evita l’ingorgo in vetta e conferma che la Roma sarà una patata bollente per Ranieri III. Il belga tocca due palloni — uno di testa e uno di sinistro, un’occasione da gol e un gol — e questo basta e avanza. Vittoria meritata, quella del, che ha tenuto numeri importanti (2 expected gol a 0,5, 14 tiri a 6, 8 corner a 2 e il 63% di possesso palla) anche se la Roma ha colpito sull’1-0 una traversa con Dovbyk che poteva cambiare la storia. Mastagioni nate male pure gli episodi vanno sempre in direzione ostinata e contraria., polemiche per i due gialli non dati a LukakuIlbatte la Roma per 1-0 con gol di Lukaku, ma proprio l’attaccante belga è al centro di alcune recriminazioni da parte dei tifosi giallorossi.