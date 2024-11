Lanazione.it - Eletta la Commissione Pari opportunità

Nominata la nuovacomunale per latà e ledi Roccastrada. A farne parte sono Claudia Spadi, Loredana Santi, Simona Ciacci, Claudia Generali, Elena Armini, Eleonora Pellegrini, Silvia Vieri, Sorina Ruxandra Stroescu, Sara Bani e Doriano Bindi, a vice sindaca Stefania Pacciani, le assessore Elena Menghini e Marcella Fiorenti e le consigliere Mara Antolini Alessandra Bicchi, Giudi Parrini e Franca Gramola. Oggi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, lasi insedierà e nel corso della prima riunione verranno elette presidente e vice presidente. Per ricordare questa giornata, l’Amministrazione Comunale ha fatto affiggere sugli spazi pubblici e chiesto l’esposizione nei locali pubblici del manifesto che promuove, sostiene e diffonde la rete di ascolto e di aiuto sul territorio attraverso il numero unico nazionale gratuito Antiviolenza e Stalking 1522 e la facciata del teatro dei Concordi arà illuminata di colore rosso.