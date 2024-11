Gaeta.it - Edoardo Alesse eletto presidente di Hamu: la nuova era per l’Hub del Centro Italia

Facebook WhatsAppTwitter L’elezione dicomedisegna un momento significativo per la valorizzazione dei territori dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria. Questa importante nomina, avvenuta durante l’assemblea dei soci, sottolinea l’impegno delnella promozione di progetti che uniscono scienza e imprenditorialità, con l’obiettivo di rafforzare ilattraverso un ambizioso piano di ricerca applicata e innovazione.Un ciclo triennale perIl nuovo incarico dicoincide con l’inizio di un ciclo triennale per, che si prefigge di attuare una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle tre regioni., acronimo di Hub Abruzzo, Marche, Umbria, rappresenta un consorzio di enti e istituzioni che mira a sviluppare sinergie tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, creando opportunità concrete per la crescita socio-economica locale.