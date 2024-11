Lanazione.it - Crisi Beko protagonista al ’Franchi’. Lo striscione dei tifosi della Robur ’Vicini a chi lotta per il lavoro’

Lasbarca in curva allo stadio Franchi. Ibianconeri hanno esposto ieri durante la gara contro il Trestina unocon la scrittaa chiper il, in segno di solidarietà nei confronti dei 299 lavoratori dello stabilimento di viale Toselli, la cui chiusura è annunciata per edicembre 2025. Intanto oggi la vertenza tornacon due appuntamenti: alle 9 partirà dalla Lizza il corteo degli operai che vedrà anche la partecipazione dell’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice e del presidenteRegione Eugenio Giani. I lavoratori percorreranno le vie del centro storico fino a piazza Salimbeni, dove è previsto il comizio con i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni. Nel pomeriggio invece è in calendario la riunione del tavolo convocato dalla presidenteProvincia Agnese Carletti, che riunirà i sindaci del territorio, i vertici regionali, i parlamentari eletti nel Senese, i sindacati, la Camera di commercio e gli Industriali per fare il puntosituazione.