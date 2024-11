Iltempo.it - Cnpr forum, emergenza abitativa per famiglie e studenti nelle città metropolitane

Leggi su Iltempo.it

“Nella nuova manovra di bilancio, il M5S propone di rafforzare il fondo per le morosità incolpevoli, sostenere gli affitti e garantire maggiori risorse per i giovani under 36 che acquistano la prima casa. È necessario che il legislatore individui risorse per tutelare il diritto all'alloggio, includendo l'uso dei fondi del PNRR per l'edilizia universitaria e degli extra profitti bancari per finanziare politiche sociali. Tuttavia, il governo sembra trascurare l', privilegiando logiche speculative. Si assiste a una riduzione dei fondi per i giovani e per l'acquisto della prima casa, mentre gli affitti continuano ad aumentare insieme all'inflazione”. Lo ha dichiarato Luigi Nave, senatore del M5s Commissione Ambiente a Palazzo Madama, nel corso delper” promosso dalla Cassa di previdenza dei Ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca.