Centercasa apre a Ferrara | il 19 punto vendita arriva al Centro Commerciale Il Diamante

Ha aperto ufficialmente le sue porte il nuovodipresso il“Il”, accanto al supermercato Iper Tosano. Con l’inaugurazione, celebrata con il tradizionale taglio del nastro sabato 23 novembre alle ore 9.00, l’azienda raggiunge il traguardo del suo 19° negozio, un’espansione significativa che porta il marchio anche in Emilia-Romagna. Un pubblico entusiasta ha partecipato all'evento inaugurale, scoprendo una vasta selezione di articoli per la casa e la cucina, con marchi di prestigio come Tognana e Lagostina, perfetti per chi cerca qualità e stile. L’apertura èta proprio in tempo per il Natale, con un'ampia gamma di decorazioni: alberi, luci, palline e tutto quello che serve per la casa durante queste feste.si conferma undi riferimento anche per il divertimento e la creatività.