Autovelox mobili nel Lazio dal 25 Novembre al primo dicembre | il calendario delle postazioni

Dopo i recenti controlli di venerdì 22sulla SS148 Pontina, nella zona di Sabaudia, anche questa settimana la Polizia Stradale intensificherà i controlli cone telelaserlungo questa importante arteria del. La SS148 è tristemente nota per essere teatro di numerosi incidenti stradali, spesso con esiti gravi.Strade interessate dai controlliIl Compartimento della Polizia Stradale ha reso note ledi controllo previste per questa settimana, con l’obiettivo di contrasto all’eccesso di velocità e prevenzione degli incidenti. Di seguito ildei controlli:Martedì 26: SP277 in provincia di Frosinone;Mercoledì 27: SS675 nella zona di Viterbo;Giovedì 28: SS/148 Pontina, nella provincia di Latina;Sabato 30: Autostrada A/24 a Roma;Domenica 1: Autostrada A/12 Roma-Civitavecchia.