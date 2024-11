Gaeta.it - Alec Baldwin al Torino Film Festival: cinema come risposta a un’informazione carente

Facebook WhatsAppTwitter Nell’attuale panoramatografico, il ruolo delsta emergendoun elemento cruciale per compensare l’informazione insufficiente che circola nei media convenzionali. Questo è quanto sottolineain occasione del, dove l’attore e regista condividerà il suo punto di vista sul potere deldi raccontare storie significative in un contesto di saturazione informativa e di attualità trascurate. In un colloquio evocativo,esplorerà il significato di farein un periodo in cui il pubblico è spesso lasciato all’oscuro di eventi cruciali,la guerra in Ucraina e le questioni ambientali.L’importanza delin un’epoca di disinformazioneha esposto chiaramenteil suo paese, e in particolare il pubblico americano, stia vivendo una fase di ignoranza rispetto ai temi cruciali del mondo contemporaneo.