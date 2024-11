Movieplayer.it - Wicked, da Broadway al grande schermo: dietro le quinte del musical più atteso

Leggi su Movieplayer.it

Le canzoni, il set, gli effetti visivi, la produzione: alla scoperta del magico mondo di Elphaba e Glinda. Ildiretto da John M. Chu è al cinema. L'attesa perè stata finalmente premiata. Dopo l'uscita di scena di McG, ci sono volute le mani sapienti e l'entusiasmo del regista John M. Chu per completare l'impresa "impossibile" e portare suluno deipiù amati di sempre., arrivato al cinema, ha avuto in precedenza uno spazio speciale nell'Area Movie di Lucca Comics & Games, che ha alimentato l'hype con un padiglione dedicato e con un'anteprima esclusiva in cui, oltre a una ventina di minuti di backstage, sono stati mostrati un trailer inedito e una gustosissima clip che svela uno dei momenti chiave del film. .