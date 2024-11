M5S, voto iscritti cancella il ruolo del garante Grillo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 nov. (askanews) – La maggioranza deglial Movimento 5 stelle ha votato per abolire ildi, finora affidato, con larghi poteri, al fondatore Beppe. Uno boato dalla platea di Nova, l’assemblea conclusiva del “processo costituente M5S in corso a Roma, ha accolto l’annuncio della notizia data dal notaio che ha seguito e certificato la procedura. I sì all’abolizione deldisono stati pari al 63,24 per cento, i no al 29,09 per cento, gli astenuti il 7,67. La modifica statutaria è da considerare approvata essendo stato superato, come era già stato comunicato nella giornata di ieri,il quorum della maggioranza degli aventi diritto. L'articolo M5S,ildelproviene da Ildenaro.it.