Gqitalia.it - Le Jordan x Jumpman Jack Dark Mocha di Travis Scott sono un classico del futuro

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Dopo quasi otto mesi di attesa, ledifinalmente arrivate. L'ultima colorazione della prima silhouette originaleBrand del rapper americano ha tutte le carte in regola per diventare ungrail.La sneaker è realizzata su una base in mesh, con pannelli di pelle scamosciata marrone. A differenza delle altre scarpeBrand di, questa è caratterizzata da un design mid-cut che intende offrire lo stesso supporto e la stessa struttura di una scarpa high-top, combinata con la versatilità e la vestibilità di una low-top. Il meglio di entrambi i mondi, insomma.