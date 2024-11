Agi.it - Il Papa in Corsica, nuovo viaggio nelle periferie dell'Europa

Leggi su Agi.it

AGI - Verrebbe da dire che Parigi non è più la Francia, dal momento cheFrancesco per la terza volta visita quella che una volta era la figlia predilettaa Chiesa ma non mette piede nella sua capitale. Il 15 dicembre il pontefice sarà in, per chiudere - si noti - i lavori di un convegno dedicato ai temi del Mediterraneo. Ma non si tratterà di unapostolico dedicato alla Francia. Come già avvenuto quando andò a Strasburgo, per parlare alle istituzioni europee, e a Marsiglia, anche quella volta per chiudere gli incontri dedicati al Grand Bleu. Più che allo stato francese, insomma, pare che l'attenzione di Bergoglio sia rivolta a quella parte del Paese che guarda verso le rotte migratorie e il mondo nordafricano. Una scelta che, unita al fatto che non è stata data risposta ufficiale alla richiesta di essere sempre a dicembre alla riapertura di Notre-Dame a Parigi (ma ormai i tempi stretti fanno pensare a un cortese diniego), lascia immaginare che ci si trovi di fronte all'ennesimo caso di unle