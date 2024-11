Ilgiorno.it - Il miglior dj al mondo alla consolle del Nameless

Leggi su Ilgiorno.it

ANNONE BRIANZA Tre, due, uno. è Martin Garrix il primo ospite internazionale annunciato per ilFestival 2025, in programma dal 31 al 2 giugno prossimiPoncia di Annone Brianza. Il nome del primo headliner è stato svelato l’altra sera: è stato lanciato come un razzo nel panorama degli eventi musicali più attesi dell’anno dTerrazza Martini di Milano, al termine di un countdown scandito da tutti gli invitati al party per l’annuncio della guest star. Martin Garrix, al secolo Martijn Gerard Garritsen, 28 anni, olandese, è il dje del, riconoscimento che ha vinto per cinque volte. È anche un un produttore, oltre che un musicista con 12 dischi di platino e 4 d’oro in Italia. È, insomma, un’icona della musica elettronica, nonostante la sua giovane età. Ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo Told you so con la cantante pop-elettronica in ascesa Jex.