Fiorentina-Inter, Gudmundsson prenota il rientro. Ipotesi concreta

sarà la sfida di campionato successiva a quella tra il Verona e i nerazzurri. Per l’occasione, un calciatore di spicco del club viola potrebbe tornare in campo dall’infortunio.LA NOTIZIA –rappresenterà una sfida importante per i nerazzurri in considerazione del valore dell’avversaria e del suo rendimento in questo inizio di stagione. Nonostante la presenza limitata del calciatore più importante tra quelli acquistati in estate, se si ragiona in termini di giubilo con cui si era accolto il suo acquisto, la Viola sta mantenendo dei ritmi difficilmente immaginabili prima dell’inizio dell’annata. Il calciatore che finora si è visto solo a sprazzi è Albert. La partita nella quale potrebbe tornare, dopo lo stop di un mese a causa di una lesione alla coscia destra, è proprio quella contro i nerazzurri.