Ilrestodelcarlino.it - Da Mignani solo elogi per i suoi : "Cesena bravo a reagire subito"

E’ soddisfatto mister Michele, nonostante il pareggio.per i, capaci di riprendere la partita poco dopo il gol dello 0-1 reggiano. "La partita mi ha lasciato buone sensazioni – dice a fine gara –. Sappiamo che ripartire dopo la sosta è sempre un punto interrogativo, ma ho ritrovato un atteggiamento giusto e di predisposizione al sacrificio. E’ stata una gara giocata con intelligenza, il primo tempo è stato equilibrato ma nel secondo potevamo vincerla". Parole al miele per Shpendi, al nono gol in campionato: "Lo conosciamo bene ormai, le sue prima qualità sono l’umiltà e la voglia di aiutare la squadra pur essendo attaccante. Lui lavora tanto per icompagni e sta crescendo costantemente insieme a loro. Dobbiamo continuare così, ma con il pensiero di non dovere dipendere soltanto da lui".