Gqitalia.it - Com'è Eden, il survival movie sociale di Ron Howard Con Jude Law

Leggi su Gqitalia.it

Una storia scioccante, tratta da fatti realmente accaduti. Ronl'ha tradotta per il grande schermo., l’ultimo film del regista premio Oscar, è stato presentato in anteprima al 42° Torino Film Festival.Tutto incomincia nel 1929, periodo della grande crisi mondiale. Il filosofo Ritter (Law) insieme alla discepola e amante Dore (Vanessa Kirby) si trasferiscono alle Galapagos. Sono alla ricerca di una vita migliore e di un nuovo modello di società. La fuga per Ritter è una via di uscita da un mondo impazzito. Le sue lettere vengono pubblicate su giornali e riviste dove racconta dell’esperienza estrema. A credere nel suo progetto sono anche il veterano di guerra Heinz (Daniel Bruhl), la moglie Margret (Sydney Sweeney) e il figlio Harry, malato di tubercolosi, che decidono di vivere sull’isola.