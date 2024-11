Quotidiano.net - Chi era Zvi Kogan, il rabbino ucciso negli Emirati Arabi e la “pista iraniana”

Roma, 24 novembre 2024 – La morte delTzvi, 28 anni, trovato cadavere, tre giorni dopo la sua scomparsa (giovedì ad Abu Dhabi) getta benzina sul fuoco dell’antisemitismo, con il ministro della Difesa Katz che parla di “crimine terroristico antisemita codardo e spregevole” e promette che non rimarrà impunito. Le autorità israeliane hanno rinnovato l'avvertimento agli israeliani di evitare tutti i viaggi non essenziali nel Paese del Golfo e hanno consigliato ai cittadini già presenti di prendere ulteriori precauzioni. Una immagine di Zvitratta dal profilo X di chabad.org. Israele afferma cheUniti è stato trovato il corpo di unisraelo-moldavo scomparso da giovedì, ritiene che sia stato un omicidio e afferma che si tratta di un episodio di "terrorismo antisemita" e promette di usare tutti i mezzi a sua disposizione per portare gli assassini davanti alla giustizia.