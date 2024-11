Lapresse.it - Usa, migliaia di persone senza elettricità dopo il ciclone bomba nello Stato di Washington

Oltre 170milasono rimasteamericano dia causa di un “”, il fenomeno atmosferico causato dal rapido aumento dell’area di bassa pressione di unextratropicale. Ha scatenato venti violenti che hanno fatto cadere alberi su strade, distrutto veicoli e case, interrotto linee elettriche. Il blackout in diverse zone dellodura ormai da cinque giorni e potrebbe protrarsi ancora. Le comunità dihanno aperto centri di riscaldamento che offrono Internet gratuito e ricarica dei dispositivi. Alcune cliniche mediche hanno chiuso a causa delle interruzioni di corrente. Sono stati emessi avvisi di burrasca anche in Oregon e California e avvisi di vento forte erano in vigore in alcune parti della California settentrionale e dell’Oregon venerdì.