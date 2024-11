Tg24.sky.it - Meteo: weekend soleggiato ma freddo, domenica in peggioramento

Ilsi aprirà con un tempo buono praticamente ovunque, ma in un contesto tipicamente invernale. Come spiega www.IL.it nonostante ilcontinui a caratterizzare la nostra Penisola, almeno nella prima parte del fine settimana si tornerà a condizionistabili e soleggiate. Infatti il vortice di aria gelida che ha attraversato nelle ultime ore le regioni del Nord sta rapidamente spostando il suo baricentro verso i Balcani. Tuttavia, i venti freddi collegati al vortice, continueranno ad interessare marginalmente l'Italia, mantenendo condizioni climatiche piuttosto fredde, specialmente durante le ore notturne. In molte aree del Nord e del Centro, si registreranno valori minimi anche sotto zero, anche in città come Milano, Torino, Bologna, Padova e Firenze.