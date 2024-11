Secoloditalia.it - La rivelazione della Merkel: “Putin volle spaventarmi con il suo cane che mi gironzolava intorno”

Il lavoro con Silvio Berlusconi, “più amichevole di quanto in molti pensino”, la folgorazione per l’allora sindaco di Firenze, Matteo Renzi, il rapporto di “fiducia” con Giuseppe Conte. Angela, in una intervista al Corriere, offre una carrellata del suo lavoro con i premier italiani che si sono avvicendati a Palazzo Chigi durante i 15 anni di mandato da Bundeskanzler. “Da cancelliera ho cooperato bene con tutti i presidenti del Consiglio italiani. Prodi è stato il primo, per breve tempo. Lo avevo conosciuto quando era presidenteCommissione europea. Mi aveva colpito che spingesse con entusiasmo per l’ampliamento a Est dell’Unione. Citava volentieri Helmut Kohl: ‘La Storia è la Storia’. Così motivava la posizione che tutti i Paesi dell’Europa centro-orientale entrassero allo stesso momento”, spiega la cancelliera.