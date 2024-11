Ilgiorno.it - In bici per donare cibo alle famiglie. Ecco i volontari da medaglia d’oro

Con il progetto Ri-Hub Food il Comune di Varese si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il premio impresa Lexmark Circular Economy promosso da Fondazione Sodalitas, che riconosce l’impegno dei comuni italiani che si sono distinti sul fronte della sostenibilità. La consegna è avvenuta a Torino nell’ambito della 41esima assemblea annuale di Anci. "Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto il premio per il secondo anno consecutivo proprio nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - commenta l’assessore a tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino - il progetto riveste una particolare rilevanza per il nostro territorio poiché permette di creare sinergie tra mondo profit, istituzioni, terzo settore e società civile in una logica di sussidiarietà circolare che coinvolge il tema della riduzione dei rifiuti e spreco alimentare, ma anche quelli della riduzione delle disuguaglianze, dell’accoglienza, dell’inclusione e della coesione sociale".