Oasport.it - Chi sono i giocatori dell’Olanda che affronteranno l’Italia in finale di Coppa Davis: occhio al doppista…

Leggi su Oasport.it

è di nuovo indi. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocheranno domani la possibilità di conquistare la terza Insalatiera della storia azzurra, la seconda consecutiva. Ma a a sbarrare la strada agli azzurri ci sarà l’Olanda, che sogna la prima affermazione della propria storia.In pochi avrebbero pronosticato il quartetto di Paul Haarhuis a giocarsi il trofeo: l’Olanda era considerata quasi ‘carne da macello’ per la Spagna padrona di casa, che però è scivolata sulla riconoscenza per Rafa Nadal non apparso al meglio. Curiosamente, l’incrocio tra oranges e azzurri si era già tenuto nella fase a gironi di settembre a Bologna, contrionfante grazie ai due singolari, in quel caso Matteo Berrettini e un inedito Flavio Cobolli come numero 1.