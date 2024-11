Ilgiorno.it - Bertolaso e l’autonomia: "Gettonisti vergogna pubblica. Dobbiamo poter scegliere come usare i fondi Welfare"

"Chiariamo: qui non stiamo chiedendo più soldi, ma diutilizzare quelli che ci vengono assegnati dal Fondo sanitario nazionale in base alle priorità che stabiliamo noi, che conosciamo i bisogni del territorio più di chi sta a Roma". L’assessore lombardo alGuidoparla a margine degli Stati generali della Sanità della Lega, convocati al Pirellone dal responsabile nazionale Emanuele Monti e dal coordinatore dei dipartimenti Armando Siri con governatori, ministri, parlamentari al termine di una settimana iniziata male per il centrodestra: "Abbiamo perso due elezioni regionali", ammette il segretario federale e ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel suo intervento che dilaga dal quiz della patente (paragonato al test d’ingresso abolito a Medicina, "i quattro quinti di chi è qua, me compreso, non so se passerebbe") al vaticinato cambiamento di "molti paradigmi in tema sanitario" a seguito dell’"indicazione" del no vax Robert Kennedy Jrministro della Sanità in America da parte del "presidente Trump".