Gaeta.it - Sciopero di otto ore: Cgil e Uil mobilitano i lavoratori contro le politiche economiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una forte mobilitazione si prepara in Italia per il 29 novembre, quandoe Uil hanno indetto unodiore. La decisione, comunicata dai segretari generali Fernando Mega e Vincenzo Tortorelli durante un attivo unitario svoltosi a Potenza, nasce dalla crescente insoddisfazione riguardo legovernative su lavoro, fisco e pensioni. L’evento si allinea a una manifestazione parallela che si terrà a Roma, evidenziando la necessità di un confronto aperto e costruttivo su questioni cruciali per il futuro economico del Paese.Ragioni dello: il contesto economico localeLa situazione economica attuale è stata chiaramente descritta da Mega, che ha slineato come la recente manovra finanziaria non tenga conto delle specificità delle realtà locali.