Molinari | Crollo della Lega in Emilia? Non dovevamo lasciarci tirare nelle polemiche ideologiche nazionali

“Il risultato non ci soddisfa. Penso che un partito come il nostro che è molto radicato sul territorio, in una regione del Nord come l’, avrebbe dovuto parlare forse più di temi locali che lasciarsi”. A meno di una settimana dai risultati delle regionali, il capogruppo leghista alla Camera Riccardocommenta così ilin-Romagna. Il riferimento sembrano essere lesulla manifestazione concessa a Casapound e alla Rete dei Patrioti e agli scontri che sono andati in scena. In quell’occasione fu lo stesso Salvini a bollare come “zecche rosse” gli antifascisti che avevano provato a raggiungere il corteo dei neofascisti. Ma quando si chiede se quelle parole erano da evitare, il capogruppo alla Camera guadagna la via di uscita e non risponde.