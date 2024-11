Unlimitednews.it - Mercedes davanti nelle libere a Las Vegas, Ferrari costante

Leggi su Unlimitednews.it

LAS(USA) (ITALPRESS) – Notte di provein quel di Las, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno che fa tappa nella ‘Sin City’ del deserto del Nevada per quello che potrebbe essere il weekend del quarto titolo iridato di MaxVerstappen. Il pilota della Red Bull è infatti al primo matchpoint stagionale per la conquista del campionato che, con undistacco di sessantadue punti rispetto al rivale Lando Norris,sembra ormai una questione di tempo. Ma il venerdì di Lasha palesato, per l’olandese e non solo, tanti problemi di grip inentrambe le sessioni di prove, a causa della forteescursione termica e delle temperature fredde dell’asfalto a dareai piloti non poco filo da torcere in termini di guidabilità delle vetture. Sorpresa, che nel corso delle Fp1 chiude con Lewis Hamilton e George Russell in prima e seconda posizione sulla griglia dei tempi, rispettivamente in 1:35.