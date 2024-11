Oasport.it - LIVE Islanda-Italia, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri con tante assenze, palla a due tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25 Prima convocazione per Grant Basile, Riccardo Rossato e Federico Poser tra le fila dei ragazzi di Gianmarco Pozzecco.20:22 Squadre che hanno completato il riscaldamento, con laa due che verrà alzata tra circa dieci. E’ il momento della presentazione dei due roster!20:19 1-1 è invece il bilancio dell’in queste, con i padroni di casa che hanno piegato l’Ungheria venendo poi battuti in volata dalla Turchia nella seconda giornata del girone B.20:16 Forfait per John Petrucelli e Davide Casarin nei giorni scorsi, con Diego Flaccadori richiamato dall’Olimpia Milano dopo l’infortunio di Leandro Bolmaro. Si aggregheranno al gruppo invece gli altri giocatori impegnati in Eurolega come Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci, Achille Polonara e Nicolò Melli per la sfida prevista al PalaBigi di Reggio Emilia sempre contro l’lunedì 25.