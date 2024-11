Lanazione.it - La riqualificazione della stazione: "Ritardi e situazione peggiorata"

MONTOPOLI "e disagi per il progetto didi San Romano". A dirlo sono i consiglieri del Gruppo Misto, opposizione in consiglio comunale, Lara Reali, Giovanni Storti e Giovanna Michelini che parlano di "mancanza di fondi per la sistemazione del fabbricato di proprietà di Ferrovie" e di "a causa degli autobus che si posizionano davanti al nuovo ingresso e ostacolano l’accesso delle automobili". "Ulteriore elemento di preoccupazione sono i tir che accedono al nuovo parcheggio – spiegano Reali, Storti e Michelini – Se l’area è considerata non sicura per gli autobus perché priva degli impianti semaforici, come può esserlo per i tir? La sicurezza appare gravemente compromessa. Quanto tempo ancora sarà necessario per concludere i lavori del primo lotto".