Jonathan Majors | l’ex fidanzata di abbandona la causa per aggressione e diffamazione

dilaperdiha respinto giovedì unafederale contro di lui, nella quale lo aveva accusato di.La star della Marvel e di Creed III è stata condannata a dicembre 2023 per due capi di imputazione per reati minori per aver aggredito la donna, Grace Jabbari, sul sedile posteriore di un SUV. All’inizio di quest’anno è stato condannato a frequentare un centro di consulenza per la violenza domestica.Jabbari lo ha citato in giudizio a marzo, sostenendo che l’aveva diffamata continuando dopo il verdetto di colpevolezza a sostenere di “non aver mai messo le mani su una donna” in un’intervista a “Good Morning America”.Giovedì, gli avvocati di entrambe le parti hanno depositato un avviso congiunto presso la corte, affermando che “tutte le rivendicazioni contro l’imputato nell’azione sopra indicata sono con la presente respinte con pregiudizio”.