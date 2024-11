Justcalcio.com - Il Real Madrid apprende il prezzo ASTRONOMICO richiesto dal Chelsea per il centrocampista richiesto: rapporto

Notizia fresca giunta in redazione:Ilha appreso ilper uno dei centrocampisti di più alto profilo del.I giganti spagnoli stanno ancora cercando modi per migliorare la propria squadra dopo aver completato gli acquisti di Kylian Mbappe, Endrick e Jude Bellingham negli ultimi anni. Voci di corridoio suggeriscono che anche l’allenatore Carlo Ancelotti stia cercando di essere sostituito, dopo i recenti risultati negativi.Ma con i piani per il mercato estivo già in fase di elaborazione, si dice che ilstia mostrando interesse per un uomo che continua a dividere le opinioni a Stamford Bridge.Ililper la stella delEnzo Fernandez durante i discorsi sul trasferimento estivo Enzo Fernandez,dell’Argentina e del(Credito immagine: Getty Images)Secondo Fichajes, ilvuole 120 milioni di euro (99,9 milioni di sterline, 126,3 milioni di dollari) per Enzo Fernandez e ilpotrebbe essere pronto a mettere insieme i soldi per assicurarsi un accordo per l’argentino.