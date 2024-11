Gqitalia.it - Il gladiatore e il suo attore più mitico, caduto nell'arena e nel dimenticatoio

Se esiste una scena del film Il, che Ridley Scott ha diretto nel 2000, da potere definire come il centro emotivo, è quella in cui Oliver Reed, nel ruolo, praticamente su misura di Antonius Proximo, confessa al Massimo Decimo Meridio di Russel Crowe di essere stato unlui stesso. Si avverte la tempesta di emozioni represse, grazie alla quale il vecchio leone e suddito di Sua Maestà Britannica ha fatto volare quella semplice battuta di poche righe, come se stesse davvero ricordandosi una carriera fatta di potenziale sprecato e momenti di gloria, come succede solo ai veri giganti della scena. Come Gabrielle Morris ebbe modo di scrivere sul Guardian a seguito della scomparsa dell', avvenuta poco dopo le riprese di quella memorabile sequenza, «Reed ha passato la prima metà della sua vita a recitaree scene che poi ha fatto viverea seconda metà».