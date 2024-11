Dilei.it - Il Castello Reale di Govone, tra panorami unici, romanticismo e gioielli artistici

In cima a una delle colline del Roero, si trova l’incantevole e romantico paese di, dominato dal, residenza sabauda che dal 1997 è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Oltre a essere uno dei manieri più romantici che gode di una vista mozzafiato, per Natale si trasforma in un luogo magico., il magico paese di NataleInfatti neldie nel suo borgo è nato Il Magico Paese di Natale. E anche quest’anno la tradizione si ripete: piazze e vicoli caratteristici diventano un autentico villaggio natalizio e la residenzaviene addobbata con un allestimento natalizio, perfettamente inserito nel contesto degli ambienti delche conservano i pavimenti e gli affreschi dei soffitti e delle pareti originali.Fonte: DiLeidi, l’allestimento natalizioL’atmosfera è unica, ideale per le famiglie coi bimbi che possono conoscere e consegnare la loro letterina coi desideri direttamente nelle mani di Babbo Natale, ma anche per le coppie, tanto che l’evento ospitato aha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “evento natalizio più romantico” da parte di European Best Destinations.