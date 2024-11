Ilnapolista.it - Figc, gli oppositori di Gravina volevano candidare Del Piero (che ha già detto no)

Leggi su Ilnapolista.it

, glidiDel(che ha giàno)Ne scrive il Corriere dello Sport che fa il nome di Del. Ne accenna La Stampa che parla solo di grande ex calciatore ma fa il nome di Lotito come sponsor dell’operazione. Il succo è lo stesso: trovare qualcuno che possa riuscire nell’operazione impossibile di evitare la terza vittoria di fila dialle elezioni della Federcalcio. Al momento l’operazione sembra impossibile. L’unica novità può essere rappresentata dalla rinuncia diche potrebbe fare un passo indietro per motivi di opportunità pur avendo i numeri per una vittoria plebiscitaria.e l’opera in tre attiEcco cosa scrive il Corriere dello Sport:Gabriele, da amante del teatro, avrà immaginato per la sua storia inuna struttura in tre atti.