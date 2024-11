Gaeta.it - Critiche al governo ligure: allagamenti e ritardi per il nuovo ospedale di La Spezia

Facebook WhatsAppTwitter La situazione sanitaria a Lapone interrogativi sulla gestione dei servizi pubblici nel territorio, dopo nove anni di amministrazione di centrodestra. La denuncia arriva dal segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale, che sottolinea i gravi problemi che affliggono gli ospedali della città, in particolare il vecchio Sant’Andrea, sempre più in difficoltà a causa delle continue alluvioni.I contro si ingressi flood: cantieri e infiltrazioniNel cuore dell’estate, il padiglione 6 dell’Sant’Andrea è stato invaso da acqua piovana a seguito di un forte temporale. Le infiltrazioni hanno compromesso l’operatività delle sale d’attesa, rendendole inutilizzabili. Natale ha evidenziato come la situazione sia diventata insostenibile, con i cestini dei rifiuti piazzati strategicamente negli angoli delle sale per raccogliere l’acqua che filtra dal soffitto.